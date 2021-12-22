ЦИК РФ рекомендует избиркомам отказаться от придомового голосования до лета 2022 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России рекомендует региональным избирательным комиссиям отказаться от проведения голосования на придомовых территориях (так называемого голосования на пеньках) в рамках положения об особенностях голосования в течение нескольких дней подряд. Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК в среду.

"Рекомендовать комиссиям воздержаться от принятия решения о проведении голосования избирателей, участников референдума вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и иных местах)", - говорится в постановлении ЦИК.

В документе отмечается, что голосование в течение нескольких дней должно проводиться с помощью двух основных форм: голосования в помещении (голосование на избирательных участках) и голосования вне помещения (так называемое голосование на дому). Также положение регламентирует обеспечение сохранности бюллетеней с использованием сейф-пакетов и сейфов на протяжении всех дней голосования.

По словам секретаря ЦИК Натальи Будариной, данное положение будет действовать ориентировочно до начала лета 2022 года, а потом будет принят отдельный порядок голосования на выборах в сентябре.

"Понятно, что положение не константа, а временное. Надо дать нашим региональным коллегам, поскольку выборы того или иного уровня проходят практически каждую неделю, возможность выбора, как их проводить: один день, два или три, исходя из конкретной ситуации и возможностей. И вот эта большая работа, которую провела Наталья Алексеевна [Бударина] вместе с нашим аппаратом, была посвящена тому, чтобы дать им такую возможность", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, весь накопленный за это время опыт пойдет в копилку региональным избиркомам перед принятием порядка голосования к грядущей избирательной кампании осенью 2022 года.

В июле 2020 года Госдума приняла поправки в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.