Памфилова: избирательная система РФ не заимствует опыт проведения выборов в США

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что российская избирательная система не заимствует опыт проведения голосования в США.

В ходе заседания ЦИК в среду член комиссии Евгений Колюшин выступил с заявлением, что Россия якобы стремится к американизации избирательной системы.

"Насчет американизации. Мы, наоборот, идем в противоположную сторону. Давайте сравним: никакой американизации нет и быть не может", - сказала Памфилова.

По ее словам, в США нет видеонаблюдения и электронного голосования, а в России есть, ЦИК будет это развивать. "Американцы используют архаичный способ почтового голосования, где непонятно, как ночью хранятся бюллетени, что с ними делается. То есть у нас в законе это предусмотрено, но мы считаем, что это уже позавчерашний день, он не позволяет контролировать со стороны общества этот процесс, мы его не используем. Какая американизация", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что во многих штатах США наблюдателей не пускают на участки. "У нас, пожалуйста, на все участки приходи, наблюдай. Поэтому не вижу никакой американизации, мы идем собственным путем, исходя из собственного опыта, специфики России и ее простора, ее площади. Хотя мы с уважением изучаем международный опыт, лучшие практики мы, естественно, используем. Ничего такого, чтобы нам сейчас заимствовать в американской системе, пока я не увидела", - уточнила Памфилова.