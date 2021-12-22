Госдума завершила первую осеннюю сессию VIII созыва

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду завершила работу в рамках осенней сессии, которая стала первой для VIII созыва нижней палаты.

"Первая сессия Государственной думы восьмого созыва объявляется закрытой", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. После этого депутаты стоя выслушали национальный гимн.

Ранее, подводя итоги сессии, Володин отметил, что за сессию депутаты приняли 143 закона, более трети из которых имеют социальную направленность.

По словам спикера, большинство - 60% - законов, принятых Госдумой с начала работы нового созыва, были поддержаны всеми думскими фракциями.

"86 законов - а это 60% от принятых - поддержаны всеми фракциями, это уровень достаточно высокий. Мы только начинаем работу, но даже вот эти первые шаги показывают, что мы можем объединять с вами возможности, мы можем договариваться", - сказал он.

Очевидно, что Госдума структурирована по партийному принципу, у каждой фракции есть свои идеологические предпочтения и подходы, отметил Володин. "Но страна у нас одна, есть повестка развития нашей страны, это должно быть надпартийным", - подчеркнул он.

По словам спикера, дискуссия "должна быть, это делает законы лучше, позволяет избежать ошибок". "Но мы должны всегда помнить о людях, мы должны помнить о нашей стране", - добавил он.

Госдума приняла постановление о распорядке работы депутатов, согласно которому весенняя сессия продлится с 10 января по 31 июля 2022 года.