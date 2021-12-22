Кремль надеется, что США сформулируют четкие предложения по гарантиям безопасности

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия сформулировала предельно четкие предложения по гарантиям безопасности и надеется, что США также представят на переговорах ясные позиции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Мы заинтересованы в переговорах [по гарантиям безопасности], мы хотим эти переговоры. Конечно, переговоры [проводятся] для того, чтобы обсуждать позиции друг друга. Наши предложения конкретно и предельно четко сформулированы, переданы Вашингтону и другим европейским столицам. Мы хотели бы надеяться, что на предстоящие переговоры наши партнеры, наши визави прибудут тоже с четко сформулированными позициями", - сказал Песков.

"Сейчас очень важно именно, чтобы со стороны наших визави также были четко сформулированы все основные посылы, чтобы переговоры не превращались в процесс ради процесса, все-таки чтобы они были нацелены на конкретный результат", - добавил представитель Кремля.

"Есть принципиальные моменты, связанные с процессами, которые угрожают безопасности России", - ответил Песков на уточняющий вопрос журналистов о том, готова ли Россия корректировать свои предложения по гарантиям безопасности. При этом пресс-секретарь отказался называть, какие конкретные принципиальные положения есть в подготовленных проектах, от которых РФ не откажется ни в коем случае.

"Давайте все-таки мы дождемся этих переговоров, когда будут согласованы сроки. Сам факт, что подтверждается готовность [к переговорам], - это уже хорошо", - добавил Песков.

Комментируя реплику журналистов о том, что были случаи, когда переговоры по темам глобальной важности растягивались на долгое время, представитель Кремля указал, что в нынешнем случае "четких сроков назвать невозможно", но у специалистов есть свое понимание по этому вопросу. "Главное, чтобы это не превратилось в марафон переговорный", - заключил он.

Журналисты также уточнили, что имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда говорил о готовности России предпринимать адекватные военно-технические меры в случае продолжения явно агрессивной линии западных стран. "Это целый набор мер по обеспечению безопасности Российской Федерации и взаимосдерживающего паритета", - пояснил Песков, но не стал конкретизировать такие меры.