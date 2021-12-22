{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров уверен, что публикация переписки с главами МИД ФРГ и Франции оказалась не напрасной

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Решение РФ опубликовать дипломатическую переписку с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом о возможности министерской встречи в нормандском формате оказалось не напрасным. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT по международной повестке дня.

"Я уверен, что эта акция была предпринята не зря, так я скажу. Я не пытаюсь взывать к совести кого бы то ни было, вызывать у кого-то чувство стыда. Мы работаем на дипломатическом поприще, здесь, наверное, эмоции - не лучший советчик. Нужен, как говорил один мой коллега, здоровый цинизм", - отметил министр.

"Ну, вот с точки зрения здорового цинизма, мне кажется, очень показательны те переговоры, о которых идет речь и которые полностью опровергают утверждения, звучавшие до того, как мы раскрыли карты. О том, что будто бы Россия всячески блокирует работу нормандского формата. Это не так", - пояснил он.

Депутаты Петербурга утвердили кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора
До настоящего времени Корабельников занимал должность председателя петербургского комитета финансов
Читать полностью