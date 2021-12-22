{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин проведет рабочую встречу с председателем "Деловой России"

Кроме того, 22 декабря у главы государства запланирован международный телефонный разговор, сообщили в Кремле

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду пообщается с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы покажем встречу с Алексеем Репиком в его качестве президента всероссийской общественной организации "Деловая Россия". Организация "Деловая Россия" отмечает в декабре свой юбилей, 20 лет. Собственно, поэтому как раз Репик и расскажет президенту о том, как идут дела, как работает "Деловая Россия", - сказал Песков.

Он добавил, что у Путина в среду запланирован международный телефонный разговор во второй половине дня. У главы государства также будут несколько закрытых встреч.

Кроме того, президент продолжает подготовку к пресс-конференции, которая состоится 23 декабря в 12:00 мск.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРепик, Алексей Евгеньевич
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о продаже Литве противотанковых комплексов Javelin
США ранее решили продать Литве противотанковые ракетные комплексы и ракеты к ним на общую сумму в $125 млн
Читать полностью