Путин проведет рабочую встречу с председателем "Деловой России"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду пообщается с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы покажем встречу с Алексеем Репиком в его качестве президента всероссийской общественной организации "Деловая Россия". Организация "Деловая Россия" отмечает в декабре свой юбилей, 20 лет. Собственно, поэтому как раз Репик и расскажет президенту о том, как идут дела, как работает "Деловая Россия", - сказал Песков.

Он добавил, что у Путина в среду запланирован международный телефонный разговор во второй половине дня. У главы государства также будут несколько закрытых встреч.

Кроме того, президент продолжает подготовку к пресс-конференции, которая состоится 23 декабря в 12:00 мск.