Лавров: РФ будет только рада, если США захотят положить конец саботажу Киевом "Минска-2"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия будет только приветствовать намерение США положить конец откровенному саботажу Минских соглашений киевскими властями. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT по международной повестке дня.

Он отметил, что американская сторона на разных уровнях, начиная с женевского саммита РФ и США, высказывала заинтересованность в том, чтобы без ущерба для нормандского формата способствовать выполнению минских договоренностей. "Будем надеяться. Если у Соединенных Штатов есть понимание все-таки необходимости положить конец откровенному саботажу, откровенному безобразию со стороны киевских властей, то мы будем только рады", - указал министр.