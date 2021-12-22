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Лавров: РФ будет только рада, если США захотят положить конец саботажу Киевом "Минска-2"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия будет только приветствовать намерение США положить конец откровенному саботажу Минских соглашений киевскими властями. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT по международной повестке дня.

Он отметил, что американская сторона на разных уровнях, начиная с женевского саммита РФ и США, высказывала заинтересованность в том, чтобы без ущерба для нормандского формата способствовать выполнению минских договоренностей. "Будем надеяться. Если у Соединенных Штатов есть понимание все-таки необходимости положить конец откровенному саботажу, откровенному безобразию со стороны киевских властей, то мы будем только рады", - указал министр.

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