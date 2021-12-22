Страны - гаранты астанинского процесса осудили военные нападения Израиля в Сирии

НУР-СУЛТАН, 22 декабря. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция призывают международное сообщество нарастить гуманитарную помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры - объектов водо- и электроснабжения, школ, больниц, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права", - говорится в документе.

Военные нападения

Страны - гаранты астанинского процесса осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии и призвали их прекратить. Об этом говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право и международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить. Подчеркнули, что использование Израилем гражданских самолетов в качестве прикрытия для агрессии на сирийской территории является грубым нарушением международных правил и подвергает опасности жизни мирных граждан", - говорится в документе.

Переговоры

Очередные переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в казахстанской столице в первой половине следующего года с учетом эпидемической обстановки. Об этом говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в этом формате.

"[Стороны] договорились провести 18-ю Международную встречу по Сирии в Нур-Султане в первой половине 2022 года с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки", - говорится в документе.

Россия, Иран и Турция подтвердили намерение организовать очередную министерскую встречу по Сирии в астанинском формате. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам 17-й международной встречи по Сирии в этом формате.

"[Стороны] подтвердили намерение организовать очередную министерскую встречу в астанинском формате", - следует из заявления.

Россия, Иран и Турция подтвердили намерение провести саммит в астанинском формате, как только позволят условия. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"[Стороны] вновь отметили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 г. договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия", - говорится в документе.



Заседание конституционного комитета

Страны - гаранты астанинского процесса призвали к скорейшему проведению седьмого заседания сирийского конституционного комитета. Об этом говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Отметили созыв шестого заседания Редакционной комиссии сирийского конституционного комитета в Женеве 18-22 октября и призвали к скорейшему проведению седьмого заседания при конструктивном подходе сирийских сторон", - отмечается в заявлении.

"В этой связи подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе Комитета путем постоянного взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения устойчивой и эффективной работы Комитета", - говорится в документе.

Использование Израилем гражданских самолетов для прикрытия агрессии в Сирии нарушает международные правила, говорится совместное заявление РФ, Ирана и Турции.

РФ, Иран и Турция подтвердили решимость оказывать поддержку работе сирийского конституционного комитета.