Песков перенаправил в Минобороны вопрос о продаже Литве противотанковых комплексов Javelin

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос о решении США продать Литве противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты к ним на общую сумму в $125 млн.

"Я не знаю. Лучше, чтобы наше министерство обороны прокомментировало", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщило во вторник управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным договорам, США одобрили продажу в целом 30 командно-пусковых установок Javelin и 341 ракеты к ним. Отмечается, что Вильнюс изначально запрашивал покупку 10 командно-пусковых установок и 111 ракет, но потом внес дополнения в свой запрос.

Продажа этих вооружений, по мнению американских властей, будет способствовать "поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет помощи в усилении безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении мира и стабильности в Европе". С точки зрения Вашингтона, это "не приведет к изменению базового военного баланса в регионе".