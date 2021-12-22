Лаврентьев заявил о снижении напряжения в Сирии

НУР-СУЛТАН, 22 декабря. /ТАСС/. Странам - гарантам астанинского процесса удалось за последние полгода значительно снизить уровень напряженности в Сирии и предотвратить провокации в зоне деэскалации в Идлибе. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"С момента последней встречи в астанинском формате в середине текущего года за последние полгода было сделано немало. Прежде всего, нам удалось совместными действиями значительно снизить напряженность в Сирии, уровень вооруженного противостояния", - сказал он. Также, по словам спецпредставителя президента РФ, удалось достичь успехов "в предотвращении каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения в идлибской зоне деэскалации, количество провокаций уменьшилось более чем в 10 раз".

Активность террористов

Активность террористических ячеек в Сирийской Арабской Республике (САР) в последние месяцы достигла неприемлемых размеров, заявил Лаврентьев.

"Оценивая в целом положительно развитие ситуации в САР в плане ее стабилизации, мы тем не менее обратили внимание, что в последнее время произошла активизация террористической деятельности. Прежде всего, конечно, со стороны спящих ячеек так называемого Исламского государства (ИГ, запрещено в РФ). В последние месяцы эта активность приняла неприемлемые размеры", - сказал Лаврентьев.

"Каждый день фактически против представителей силовых структур, министерства обороны, законной власти, а что самое главное - еще и против примирившихся бывших боевиков проводятся террористические акции, они гибнут", - добавил спецпредставитель президента.

Лаврентьев подчеркнул, что на встрече в астанинском формате стороны договорились принять "исчерпывающие меры, для того чтобы положить этому конец и прекратить бесчинства радикалов".

По его словам, около 500 человек, обвиненных в антиправительственной деятельности в САР, к настоящему моменту выпустили из тюрем. "По нашим данным, к настоящему времени из сирийский тюрем освобождено около 500 человек, которые ранее были обвинены в антиправительственной деятельности", - сказал он.

Предложение Турции

Турция предложила свою площадку для проведения встречи глав МИД стран "астанинской тройки" (Россия, Иран, Турция). "Мы договорились о проведении предварительно встречи министров иностранных дел "астанинской тройки", наши турецкие партнеры любезно предлагают свою площадку для проведения такой встречи", - сказал он.

Представители Турции заявили РФ, что их военные уйдут из Сирии, как только появится возможность.

Позиция Запада

Россия рассчитывает на изменение позиции Запада в пользу оказания помощи восстановлению Сирии ради стабилизации ситуации в стране.

"Мы очень рассчитываем на определенную корректировку позиции [Запада], но видим, что пока в основных западных столицах заявляют о том, что Сирии не будет предоставлено ни единого цента на восстановительные программы, - отметил он. - Поэтому, пользуясь предоставленной возможностью, мы привлекли и стараемся привлечь внимание западных стран и международного сообщества к тому, что надо интенсифицировать эту работу. Мы считаем, что именно в этом будет ключ к дальнейшим стабилизационным процессам в Сирии".