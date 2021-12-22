Володин заявил о необходимости повышать результативность правительственных часов в Думе

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Результативность правительственных часов в Госдуме с участием представителей кабмина необходимо повышать, чтобы обеспечить решение наиболее важных для граждан вопросов. Об этом заявил на пленарном заседании в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги осенней сессии.

"Необходимо повышать их (правительственных часов - прим. ТАСС) результативность за счет более глубокой проработки предлагаемых к обсуждению вопросов. Это важно и для депутатов, и для наших коллег - представителей правительства", - отметил Володин.

По его словам, депутаты и правительство должны осознавать "общую ответственность за решение проблем, которые волнуют граждан".

"При реализации различных форматов в рамках <...> повседневной деятельности Государственной думы нам необходимо ориентироваться на конечный результат. Это относится не только к парламентским слушаниям, но и к правительственным часам", - подчеркнул Володин.