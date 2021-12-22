Лавров обратил внимание на несуразицы в деле MH17

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание на несуразицы и нестыковки в деле о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.

"Огромное количество нестыковок, несоблюдений правил беспристрастного судебного процесса, делопроизводства, опроса свидетелей, - сказал он в среду в интервью телеканалу RT по международной повестке дня. - Практически все свидетели засекречены, в том числе тот [свидетель S45], о котором была речь и который, в общем, мог пролить свет на факты, до сих пор игнорировавшиеся следствием. То, что проигнорировали натурный эксперимент, который российский концерн "Алмаз-Антей" поставил и который доказывает, что их утверждения о конкретном виде использованной ракеты не подкрепляются фактами. То, что наше Министерство обороны предоставило документы, подтверждающие, что ракета, о которой идет речь, была произведена в 1986 году, поставлена в одну из воинских частей на Украине, и там оставалась благополучно до того, как она была использована. Все это игнорируется".

При этом Лавров напомнил, что именно Россия была инициатором принятия резолюции Совбеза ООН через несколько дней после трагедии, которая поручила Международной организации гражданской авиации организовать беспристрастное расследование и сформулировала принципы, на основе которых это расследование должно было осуществляться. "С тех пор эту организацию мало кто привлекал к расследованию, оно было узурпировано совместно созданной Голландией, Бельгией, Австралией и Украиной следственной группой, куда лишь в конце года пригласили Малайзию", - отметил он.

Одновременно с этим, как отметил министр, никто не просит у Украины раскрыть данные с ее радаров, а также дать запись переговоров диспетчеров с бортом MH17. "И никто не просит у американцев показать данные спутников, которые, как они заявили, неопровержимо доказывают правоту следствия. Можно продолжать перечень таких несуразиц и откровенных нарушений принципов беспристрастности, заметания под ковер очевидных фактов", - добавил глава МИД РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы Совместной следственной группы, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.