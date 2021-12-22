Россия намерена укреплять координацию с Египтом в региональных делах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в среду на встрече с коллегами из Египта подчеркнул, что Москва рассматривает Каир как одного из важнейших партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке и намерена укреплять с ним взаимодействие в региональных делах. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Подводя итоги российско-египетских консультаций по безопасности, Николай Патрушев отметил, что Россия рассматривает Египет в качестве важнейшего партнера на Ближнем Востоке и Северной Африке, подчеркнув близость подходов РФ и Арабской Республики Египет по ключевым проблемам международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Совбезе, он также "заявил о настроенности России на продолжение активного взаимодействия и укрепления координации с Каиром в региональных делах". По словам секретаря СБ РФ, в текущем году государствам удалось добиться значительных успехов по ряду важнейших направлений. "В частности, вступление в силу Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве открыло новые возможности для активизации работы по всему спектру двусторонних отношений", - поясняется в сообщении.

Стороны обсудили вопросы российско-египетского сотрудничества в сфере противодействия терроризму, проблематику информационной безопасности, взаимодействие по линии военных ведомств и спецслужб, а также некоторые совместные торгово-экономические проекты. В переговорах также приняли участие представителей ряда министерств и ведомств двух стран.

Российско-египетские консультации по безопасности состоялись в среду в Москве. Патрушев провел их с советником президента Египта по вопросам национальной безопасности Фаизой Абу ан-Нагой и советником президента Египта по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдель Гаффаром.

Предыдущие такие консультации прошли в 2019 году в ходе рабочей поездки Патрушева в Каир.