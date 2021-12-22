Лавров: РФ удалось не допустить наделения ЮНЕСКО правом установления виновных в допинге

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. РФ удалось не допустить "подрыва консенсуса" среди стран, приверженных Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, а также помешать наделению органа ЮНЕСКО полномочиями определять виновных в использовании допинга в спорте. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в среду.

"Глава Минспорта РФ Олег Матыцин лично участвовал в переговорах, которые были инициированы теми, кто очень сильно хотел подорвать принцип консенсуса в конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Были придуманы некие механизмы, базы данных, процедура установления виновных по сути дела, которая фактически позволяла секретариату этой конвенции самостоятельно решать кто прав, а кто нет. То, что удалось не допустить такого развития событий, я считаю, огромная заслуга тех, кто вел переговоры. Вопрос не закрыт, переговоры продолжатся, но сигнал воспринят большинством", - отметил он.

Лавров призвал не только к честности в спортивных состязаниях, но и к подобному подходу в подготовке документов, которые будут влиять на спорт. "Без консенсуса невозможно, любая конвенция - по определению консенсус, любые изменения в конвенцию - это по определению внесение поправок, переговоры, согласования, подписания, ратификация парламентом. Кто ратифицировал - тот участвует, кто не ратифицировал - тот не участвует. Поскольку цель любой международной процедуры - завлечь как можно больше участников, сделать универсальной, конечно, нужно искать возможности для компромисса, баланса интересов", - пояснил он.

По словам Лаврова, РФ также фиксирует попытки "растащить" повестку ЮНЕСКО по несвязанным с ее тематикой форматам. Так, привел пример Лавров, США не устраивает WADA, 90% которой в исполкоме представлено западные странами, и США намерены руководствоваться "актом Родченкова", который устанавливает уголовную ответственность за схемы, позволяющие нарушать антидопинговые правила.

"Мы будем с Министерством спорта активнейшим образом отстаивать универсальные правила", - заключил он.