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Кризис на Украине
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Песков: Киев демонстрирует непредсказуемость по вопросам двусторонних отношений с Россией

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия готова обсуждать двусторонние проблемы с Украиной

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать двусторонние проблемы с Киевом, но украинская сторона демонстрирует непредсказуемость.

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"У нас есть проблемы в двусторонних отношениях, они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно. Здесь есть о чем поговорить, но не знаем, насколько к этому готово киевское руководство, которое скорее сейчас демонстрирует непредсказуемые действия", - сказал представитель Кремля в интервью "России-24".

Представитель Кремля отметил, что и президент Украины Владимир Зеленский, и некоторые другие страны постоянно пытаются представить Россию стороной конфликта на юго-востоке Украины. "Все-таки юго-восток Украины - это юго-восток Украины, и там была гражданская война на Украине, и все эти проблемы исключительно внутриукраинские", - заметил Песков, подчеркнув, что российская сторона категорически против того, чтобы ее позиционировали таким образом. "Мы считаем, что Киев должен обсуждать эту проблемы с представителями самопровозглашенных республик, а не с нами", - заключил он.

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