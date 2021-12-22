Песков: Киев демонстрирует непредсказуемость по вопросам двусторонних отношений с Россией

"У нас есть проблемы в двусторонних отношениях, они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно. Здесь есть о чем поговорить, но не знаем, насколько к этому готово киевское руководство, которое скорее сейчас демонстрирует непредсказуемые действия", - сказал представитель Кремля в интервью "России-24".

Представитель Кремля отметил, что и президент Украины Владимир Зеленский, и некоторые другие страны постоянно пытаются представить Россию стороной конфликта на юго-востоке Украины. "Все-таки юго-восток Украины - это юго-восток Украины, и там была гражданская война на Украине, и все эти проблемы исключительно внутриукраинские", - заметил Песков, подчеркнув, что российская сторона категорически против того, чтобы ее позиционировали таким образом. "Мы считаем, что Киев должен обсуждать эту проблемы с представителями самопровозглашенных республик, а не с нами", - заключил он.