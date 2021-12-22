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Полянский заявил, что Россию и Белоруссию окружают кольцом нестабильности

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Ситуация, когда Россию и Белоруссию окружают кольцом нестабильности с запада и юга, должна серьезно приниматься в расчет странами Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в среду на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Фактически Россию и Белоруссию окружают неким кольцом нестабильности с запада и юга, - сказал он. - Эта ситуация напрямую угрожает нашей стабильности и безопасности и поэтому должна серьезно приниматься в расчет странами - членами СБ ООН при реализации своего мандата в соответствии с Уставом ООН".

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