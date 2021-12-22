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Рябков обсудил гарантии безопасности с послом Германии в России

Также стороны обсудили недопустимость расширения НАТО на восток

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр обсудили гарантии безопасности, а также недопустимость расширения НАТО на восток.

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"Особое внимание было уделено инициативам России по правовым гарантиям безопасности. Рябков подчеркнул, что должно быть исключено любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в непосредственной близости от территории России угрожающих ей систем оружия. Рассмотрены также некоторые другие аспекты текущей ситуации в сфере международной безопасности", - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве.

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ГерманияРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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