Рябков обсудил гарантии безопасности с послом Германии в России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр обсудили гарантии безопасности, а также недопустимость расширения НАТО на восток.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Особое внимание было уделено инициативам России по правовым гарантиям безопасности. Рябков подчеркнул, что должно быть исключено любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в непосредственной близости от территории России угрожающих ей систем оружия. Рассмотрены также некоторые другие аспекты текущей ситуации в сфере международной безопасности", - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве.