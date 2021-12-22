Полянский: РФ против универсального подхода к оружейным эмбарго и миротворческим миссиям

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Россия выступает против внедрения универсального подхода ко всем режимам оружейных эмбарго и миротворческим миссиям, это подрывает авторитет Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совбеза во время голосования по мексиканскому проекту резолюции о воздействии незаконного оборота вооружений. Российская делегация воздержалась при голосовании.

"За все время, пока этот проект обсуждался, мы так и не поняли, зачем он был внесен. Концепция авторов менялась несколько раз, - отметил Полянский. - Но неверной, на наш взгляд, оставалась отправная точка - попытка внедрить универсальный подход ко всем режимам оружейных эмбарго и миротворческим миссиям, что называется, "под одну гребенку". Это противоречит их природе - они утверждаются отдельными решениями Совета Безопасности при рассмотрении конкретных страновых условий и имеют свою специфику".

"В итоге смысл представленного сегодня документа просто "тонет" в огромном количестве оговорок, суть которых сводится опять же к тому, что все предложенные меры должны реализовываться в контексте рассмотрения СБ ООН конкретных страновых ситуаций, - указал дипломат. - Добавленная стоимость этого проекта для нас неясна. Как показывают результаты голосования, консенсуса по документу в Совете Безопасности тоже достичь не удалось".

По его словам, сюжет "ярко иллюстрирует негативную тенденцию, которая наметилась в последнее время: принятие резолюций ради резолюций по "модным" или наспех придуманным сюжетам, по принципу "есть председательство - должна быть и резолюция".

"Качество и значимость "продуктов" СБ при этом отходят на второй план, - обратил внимание первый зампостпреда РФ. - Подобная ситуация подрывает авторитет Совета Безопасности и мешает ему в полной мере реализовывать свой мандат органа, отвечающего за поддержание международного мира и безопасности. Россия намерена и впредь отстаивать именно этот подход применительно к оценке продуктов Совета Безопасности".