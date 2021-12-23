Володин проведет второе заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в четверг проведет в Москве второе заседание 61-й сессии Парламентского собрания.

Парламентарии планируют рассмотреть проект бюджета Союзного государства и определить планы работы на 2022 год.

Кроме того, участники заседания намерены обсудить изменение структуры Парламентского собрания.

Первое заседание сессии прошло в Минске 2 декабря. На нем Володин был переизбран главой Парламентского собрания союза Белоруссии и России, а также были подтверждены полномочия российской депутации. Володин также предложил создать рабочую группу, чтобы изучить структуру Парламентского собрания для "повышения ее эффективности под те задачи, которые стоят перед Союзным государством".

Также было принято заявление в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. В нем парламентарии России и Белоруссии призвали Парламентскую ассамблею совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Евросоюза принять конкретные меры по разрешению кризиса.