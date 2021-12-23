Посол РФ заявил, что Москва и Сеул сохранили высокий уровень взаимодействия в пандемию

СЕУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Россия и Республика Корея сохранили в 2021 году высокий уровень отношений несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Сеуле Андрей Кулик.

"Несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, Россия и Республика Корея сохранили в 2021 году достигнутый высокий уровень двустороннего взаимодействия", - отметил посол. Он указал, что совместными усилиями сторон был проведен Год взаимных обменов, приуроченный к 30-летию установления дипотношений между двумя странами.

"Знаковыми событиями стали взаимные визиты министров иностранных дел Сергея Лаврова и Чон Ый Ёна, при личном участии которых в торжественной обстановке состоялись церемонии открытия и закрытия Года соответственно в Сеуле 24 марта и в Москве 27 октября. Под девизом "Дружить. Доверять. Действовать" успешно были реализованы около 200 совместных мероприятий, организованных министерствами, бизнес-сообществом, научными и академическими кругами, общественными и молодежными структурами России и Республик Корея", - указал Кулик.

Культурные обмены

Он напомнил, что наряду с этим были проведены российско-корейский Год культурных обменов по линии профильных ведомств двух стран и фестиваль "Русские сезоны" в Южной Корее. Состоявшиеся в их рамках гастроли в Сеуле всемирно известных коллективов - Камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, "Страдивари-ансамбля" Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева - имели огромный успех у корейской публики.

Ярким событием также стала установка в сквере Сеульского дома литературы бюста Л.Н.Толстому, на церемонии открытия которого лично присутствовал праправнук великого русского писателя, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой.

"К сожалению, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки не удалось организовать приезд в Республику Корея преподавателей и учащихся Академии русского балета им. А.Я.Вагановой, которые совместно с танцорами из Корейского национального института искусств планировали показать в Сеуле балет "Щелкунчик" накануне Нового года. Надеемся, что по мере стабилизации эпидемиологической ситуации активные двусторонние обмены в области культуры продолжатся", - отметил посол.

Взаимные поездки на фоне пандемии

Кулик указал, что пандемия оказала самое негативное влияние на динамику взаимных поездок граждан двух стран. По его словам, количество южнокорейцев, посетивших Россию в 2020 году, сократилось более чем в десять раз по сравнению с 2019 годом, а россиян, побывавших в Южной Корее за указанный период, почти в пять раз.

В то же время с возобновлением воздушного сообщения между нашими странами с сентября 2020 года наметилась тенденция к постепенному оживлению пассажиропотока. Однако показатели все еще далеки от допандемийного уровня (за 11 месяцев 2021 года в Республику Корея въехали около 32 тыс. российских граждан). "Надеемся, что по мере стабилизации эпидемиологической ситуации Сеул восстановит также приостановленное им в одностороннем порядке действие российско-южнокорейского соглашения о взаимной отмене визовых требований от 2013 года", - сказал посол.

Признание российских вакцин

Коснувшись темы признания южнокорейской стороной российских антикоронавирусных вакцин, Кулик отметил, что "в этом вопросе власти республики ориентируются на позицию ВОЗ". "Со своей стороны предлагаем корейским партнерам проработать возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации, а также наладить обмен базами данных о вакцинированных", - подчеркнул он.