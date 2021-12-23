Посол РФ заявил, что Москва вовлечена в процесс урегулирования на Корейском полуострове

СЕУЛ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Россия готова содействовать возобновлению диалога с КНДР по ядерной проблеме Корейского полуострова. Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС посол РФ в Сеуле Андрей Кулик.

"Россия плотно вовлечена в процесс поиска решения проблем Корейского полуострова, включая ядерную. Исходим из безальтернативности комплексного, поэтапного подхода к урегулированию в субрегионе, которое должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими методами", - подчеркнул он.

"По нашему убеждению, действуя шаг за шагом на основе принципов равноправия, поэтапности и синхронности, можно добиться денуклеаризации Корейского полуострова, заложить основы для создания здесь прочной системы мира и безопасности", - добавил дипломат.

Посол отметил, что "состоявшиеся двусторонние контакты свидетельствуют о том, что Россия готова вносить реальный вклад в интересах разблокирования переговорного процесса, устранения военно-политической напряженности, налаживания диалога и сотрудничества между вовлеченными сторонами".

Актуальность дорожной карты

Кулик напомнил, что в качестве практических шагов, способных принести реальную пользу на данном направлении, Россией совместно с Китаем были предложены дорожная карта и план действий комплексного корейского урегулирования, которые в том числе предусматривают поэтапную нормализацию отношений КНДР с Республикой Корея, США и Японией, а также параллельное налаживание сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях.

"Принципиальные подходы Москвы и Сеула к вопросам корейского урегулирования близки или совпадают. Усилия России и Республики Корея направлены на создание атмосферы доверия среди вовлеченных государств (эта цель также зафиксирована в Сингапурском совместном заявлении США и КНДР 2018 года), без чего продвижение мирного процесса на полуострове едва ли возможно", - подчеркнул посол.

Россия и Китай внесли в СБ ООН проект политико-гуманитарной резолюции, принятие которой стало бы подтверждением серьезности намерений сторон вернуться к субстантивному диалогу, отметил Кулик, добавив, что в свою очередь южнокорейский президент Мун Чжэ Ин предложил принять политическую декларацию об окончании Корейской войны в целях придания импульса переговорному процессу.

"Российская сторона настроена на плотное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в интересах скорейшего преодоления затянувшейся паузы в политическом процессе на Корейском полуострове и предотвращения нежелательного развития ситуации в сфере безопасности по негативному сценарию", - резюмировал дипломат.