Рябков и посол ЕС в Москве обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил на встрече в четверг с послом ЕС в Москве Маркусом Эдерером российские предложения по долгосрочным правовым гарантиям безопасности России со стороны США и НАТО.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Состоялось обсуждение российских предложений по формированию долгосрочных правовых гарантий безопасности России со стороны США и НАТО. Рассмотрена также ситуация на венских переговорах по проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)", - говорится в сообщении МИД РФ.

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил помощнику лидера США по национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Россию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.