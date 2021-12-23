Клишас: часть сенаторов переехали в новое здание с большими залами и хорошими условиями

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Некоторые сенаторы уже заняли свои просторные кабинеты в новом здании Совета Федерации на Большой Дмитровке, в следующем году будет введен в эксплуатацию еще один блок помещений. Об этом сообщил в четверг глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Есть теперь у нас еще одно новое здание. Там замечательные условия. Мы с Валентиной Ивановной [Матвиенко] и с другими членам Совета палаты осмотрели сегодня это новое здание. Там представительские помещения, кабинеты для ряда сенаторов. Это такое очень хорошее событие перед Новым годом. Там все готово для работы", - сказал он на заседании комитета.

Клишас сообщил, что в новом здании расположены "очень хорошие, большие, прекрасно оформленные залы" для работы с международными делегациями. "Там залы приемов в историческом здании. Это здание раньше принадлежало родственникам [Александра] Пушкина. Пушкин много раз бывал [там]", - отметил сенатор.

"В следующем году будет еще один уже очень большой блок готов, здесь же в совмещенном здании (новые помещения совмещены переходом с основным зданием Совфеда на Большой Дмитровке - прим. ТАСС), куда уже переедет большее количество и служб, и сенаторов", - добавил он.

По словам Клишаса, он уже побывал в одном из сенаторских кабинетов, где очень удобно, красиво, светло и все функционирует.