Путин 24 декабря проведет совместное заседание Госсовета и совета по науке и образованию

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 24 декабря, проведет по видеосвязи совместное заседание Госсовета и совета по науке и образованию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется подвести итоги мероприятий в рамках завершающегося Года науки, а также представить предложения по разработке новой долгосрочной программы, которая позволила бы вывести на качественно иной уровень управление в научной сфере и реализацию исследовательских проектов на всей территории страны", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле отметили, что на заседании с докладами выступят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председатель комиссии Госсовета по направлению "Наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент РАН Александр Сергеев и ректор МГУ Виктор Садовничий.

В пресс-службе добавили, что 22 декабря состоялся семинар-совещание с участием глав регионов и представителей профессионального сообщества для подготовки материалов к заседанию и обсуждения предложений регионов по развитию научно-технологического потенциала.

Путин 8 декабря сообщал, что скоро проведет совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию, чтобы обсудить задачи, которые необходимо решить для развития научной сферы в стране.