"Русский дом" и Национальная библиотеки Армении подписали соглашение о сотрудничестве

ЕРЕВАН, 23 декабря. /ТАСС/. Национальная библиотека Армении и "Русский дом" в Ереване подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого начался процесс разработки плана совместных мероприятий по научным и культурным аспектам. Об этом в четверг сообщила пресс-служба "Русского дома" в Ереване.

"Сотрудничество Национальной библиотеки Армении с "Русским домом" в Ереване (Россотрудничество в Армении) началось давно, а сегодня это взаимодействие получило официальный статус и выходит на качественно новый уровень. Об этом заявила директор Национальной библиотеки Армении Анна Чулян, добавив, что уже начался процесс разработки плана совместных мероприятий, которые будут иметь и научный, и культурный аспект", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что, по словам директора Национальной библиотеки, "Армения и РФ на протяжении уже многих лет реализовывают на гуманитарной основе много разных проектов". "Следует отметить еще один фактор: весь фонд Национальной библиотеки насчитывает порядка 7 млн экземпляров книг, и почти 5 млн этого фонда приходится на русскоязычную литературу, а остальные книги - на разных языках", - добавила Чулян.

По ее словам, поскольку армяне и россияне очень долго жили в одном лингвокультурном пространстве, "отношения с Россией были достаточно крепкие". "И невзирая на то, что в новых реалиях, уже на постсоветском пространстве, были определенные изменения в этом направлении, в будущем, полагаю, у нас имеются большие перспективы развития наших отношений на новом уровне", - отметила Чулян.

Соглашение о сотрудничестве между Национальной библиотекой Армении и представительством Россотрудничества в Армении предусматривает реализацию проектов в сфере образования, культуры, науки, историко-этнографической деятельности, молодежной политики, развитии русского языка и в других областях гуманитарного взаимодействия. Все проекты должны быть нацелены на укрепление российско-армянских научно-образовательных и культурных связей.