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Правительственная комиссия по делам соотечественников обсудила защиту их прав

На заседании был утвержден список соотечественников на награждение в 2021 году почетным знаком, дипломом, грамотой и благодарственным письмом правительственной комиссии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Участники заседания правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, прошедшего в четверг под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова, отметили необходимость комплексной работы по вопросам, направленным на консолидацию российской зарубежной общины и защиту прав и законных интересов соотечественников. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Основное внимание было уделено обсуждению задач работы с российской диаспорой в свете итогов состоявшегося 15-16 октября 2021 года в Москве VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. Отмечена необходимость активной комплексной работы членов комиссии и представляемых ими министерств, ведомств, организаций по реализации принятых на форуме решений, направленных на укрепление многонационального и многоконфессионального Русского мира, консолидацию российской зарубежной общины, расширение связей с проживающими за рубежом соотечественниками, защиту их прав и законных интересов и сохранение ими общероссийской культурной идентичности", - информировали в дипведомстве.

В ведомстве сообщили, что в работе комиссии приняли участие первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, представители администрации президента и аппарата правительства РФ, а также других заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций и фондов.

На заседании был утвержден список соотечественников на награждение в 2021 году почетным знаком, дипломом, грамотой и благодарственным письмом правительственной комиссии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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