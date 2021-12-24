"Человек", "вопрос", "год". Какие слова звучали на пресс-конференции Путина чаще всего

На основе официальной стенограммы пресс-конференции президента России Владимира Путина мы составили облако слов, которое позволяет оценить, какие темы обсуждались больше всего. Мы выделили из этого списка главные существительные, и вот что получилось.

Чаще всего глава государства произносил слово "человек" — 106 раз. Оно закономерно оказывается в пятерке лидеров уже не первый год. Хотя пресс-конференция, проходящая во второй половине декабря, традиционно считается поводом подвести итоги, слово "год" в этот раз уступило первенство и опустилось сразу на третье место — 79 упоминаний.

В 2021 году пандемия коронавируса и связанные с ней трудности никуда не ушли, а, наоборот, заставили власти и население задаваться множеством новых "вопросов" — это слово оказалось вторым по числу упоминаний (82).

А журналистов интересовало, какие же ответы на актуальные вызовы и как находит руководство страны. В итоге Владимир Путин часто произносил слова "работа" — 59 раз, "Россия" — 55 раз, "страна" — 54 раза, "уровень" — 39 раз и "процент" — 38 раз. Международная повестка также не осталась без внимания: слова "отношение", "мир" и "государство", нередко употребляемые в этом контексте, прозвучали 34, 21 и 20 раз соответственно.

В топ-30 слова, связанные непосредственно с пандемией, вновь не вошли, но зато обновили список уникальных слов, прозвучавших впервые на этой пресс-конференции. За "штаммом" — шесть упоминаний, за "вирусом" и "заражением" — по два. Например, в прошлом году президент впервые произнес слова "пандемия", "вакцина", "инфекция" и "коронавирус".