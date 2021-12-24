Депутата заксобрания Забайкалья лишили мандата из-за уклонения от уплаты налогов

ЧИТА, 24 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Забайкальского края в пятницу поддержало досрочное прекращение полномочий депутата из фракции КПРФ Сергея Белоногова, который был признан виновным по делу об уклонении от уплаты налогов со средств своего предприятия.

Ранее Карымский районный суд приговорил Белоногова к штрафу в один млн рублей за недоимку по налогам у Дарасунского завода горного оборудования на общую сумму 40,5 млн рублей, где подсудимый работает гендиректором. При этом политика освободили от наказания, так как он признал вину и полностью выплатил все налоги.

Лишение мандата в заксобрании Забайкалья поддержали 18 депутатов из 25 присутствующих, еще семь человек одобрили прекращение полномочий Белоногова письменно. Представители фракции КПРФ при первом голосовании попытались сорвать сессию парламента, покинув зал, однако после перерыва все политики вернулись на свои места.

Сергей Белоногов с 1981 года работает на Дарасунском заводе горного оборудования в Забайкальском крае, с 1995 года возглавляет это предприятие. Он является депутатом регионального парламента с 2000 года, пять раз побеждал на выборах. Награжден медалью "За заслуги перед Читинской областью" и званием "Заслуженный работник промышленности Читинской области".