Песков заявил, что кабмин очень напряженно работал в 2021 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил итоги работы правительства России в 2021 году.

Представитель Кремля рассказал журналистам, что президент Владимир Путин в пятницу по видеосвязи пообщается с кабинетом министров и поздравит членов правительства с наступающим Новым годом. "Кабинет [министров] очень и очень напряженно работал, год был чрезвычайно тяжелый", - сказал Песков.

"[Президент] кратко очертит основные приоритеты, которые он считает актуальными для кабинета на предстоящий год", - добавил представитель Кремля.

Песков напомнил, что утром в пятницу Путин уже поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, у президента в пятницу "намечен еще один телефонный разговор", добавил представитель Кремля.

Во второй половине дня глава государства также проведет совместное заседание Госсовета и совета по науке и образованию. "Значение науки для развития всех областей нашей жизни всей нашей страны переоценить невозможно. Будет достаточно большое вступительное слово президента", - сказал пресс-секретарь. Путин в пятницу работает в Ново-Огареве.