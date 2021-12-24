Захарова заявила, что РФ пока не видит готовности ЕС к диалогу по гарантиям безопасности

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия пока не видит готовность Евросоюза к равноправному диалогу по обеспечению гарантий безопасности. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"В интересах ЕС способствовать предотвращению дальнейшей деградации военно-политической ситуации в Европе, созданию предпосылок ликвидации разделительных линий на континенте и высвобождению ресурсов для совместной созидательной работы во имя укрепления единого, неделимого евро-атлантического, евразийского пространства. Для этого необходимо, чтобы США и их союзники представили гарантии нерасширения НАТО и неразмещения угрожающих России систем вооружений вблизи российских границ, - указала она. - Видим ли мы такую готовность со стороны ЕС по вышеперечисленному комплексу мер, видим ли мы готовность Брюсселя к взаимодействию с Россией на основе равноправия и учета наших законных интересов в данном вопросе? Нет, пока не видим. Я надеюсь, что ключевое слово "пока", а не частица "не".

Как отметила дипломат, вместо попыток выстроить диалог со стороны ЕС "разрастаются нелегитимные ограничительные меры против России и против ближайших союзников РФ". "Евроструктуры продвигают новую формулу взаимодействия с нашей страной на основе этой самой фантасмагорической триады принципов - отпор, сковывание и выборочное взаимодействие. Разумеется, на такой неуважительной основе строить стабильные, предсказуемые отношения просто невозможно", - констатировала Захарова.

"Мы намерены разговаривать с теми, кто может внести реальный вклад в формирование долгосрочных правовых гарантий безопасности России на западном направлении", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее МИД опубликовал российские проекты документов о гарантиях безопасности, которых Москва ожидает от США и НАТО. Они предполагают, в частности, отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в состав альянса Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в том числе ядерных. Вопрос гарантий обсуждали 7 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский лидер неоднократно призывал оформить их надлежащим образом, поскольку устные обязательства, которые ранее брал на себя Запад, так и не были выполнены.