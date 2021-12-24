Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия положительно оценивает поддержку Евросоюзом усилий Баку и Еревана по делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приветствуем международные усилия, которые направлены на нормализацию двусторонних отношений. Главное при этом - учет региональных реалий, согласие Баку и Еревана, а также добавленная стоимость от этого", - заявила она, комментируя решение ЕС направить экспертов для решения вопросов делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Дипломат напомнила, что Москва, Баку и Ереван договорились двигаться к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ по запросу сторон.

"Со своей стороны мы продолжим оказывать и Азербайджану, и Армении всю необходимую поддержку, включая консультативную", - заключила она.