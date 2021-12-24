В Таиланде назначили почетного консула России по северным провинциям королевства

БАНГКОК, 24 декабря. /ТАСС/. Церемония вручения экзекватуры первому почетному консулу РФ в таиландском городе Чиангмай Супакиту Чираванону состоялась в пятницу в посольстве России в Таиланде.

"Я очень ценю, что Супакит Чираванон согласился стать почетным консулом РФ в Чиангмае, - отметил во время мероприятия посол России в Таиланде Евгений Томихин. - Уверен, что это направление является очень важным для граждан Таиланда и РФ". "Там проживает не очень большое сообщество российских граждан <...>, надеемся, что эту часть королевства будет посещать больше путешественников из России", - добавил дипломат. По его словам, в ближайшее время заработает почетное консульство в Чиангмае.

"Это большая честь, что меня выбрали почетным консулом РФ", - сказал во время получения экзекватуры Чираванон, который также является главой корпорации CP Group. Между тем он выразил надежду на то, что у России и Таиланда продолжат оставаться хорошие взаимоотношения.