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Сергея Боярского избрали секретарем петербургского регионального отделения "Единой России"

За его кандидатуру проголосовали делегаты региональной партийной конференции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Депутат Государственной Думы Сергей Боярский избран секретарем Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального отделения партии.

"Депутат Государственной Думы Сергей Боярский избран секретарем Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия". Голосование по его избранию состоялось в пятницу в ходе 4-го этапа XXXV региональной партийной конференции. За его кандидатуру проголосовали делегаты региональной партийной конференции", - говорится в сообщении.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что Боярский зарекомендовал себя как организатор и профессионал, способный решать сложные задачи и достигать поставленных целей, а перед руководством партийного отделения в Санкт-Петербурге будет стоять много задач, в первую очередь связанных с реализацией народной программы "Единой России".

Ранее кандидатуру Боярского на должность врио секретаря регионального отделения Президиуму Генсовета партии рекомендовал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Также на конференции в партию был принят вице-губернатор города Борис Пиотровский. Партийный билет он получил из рук секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияБоярский, Сергей Михайлович
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