Мурадов отметил выросший уровень напряженности после принятия в Киеве "Крымской платформы"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уровень напряженности в черноморском регионе вырос после того, как украинские власти и страны Запада запустили так называемую "Крымскую платформу", в частности, увеличилось число провокаций в отношении России, заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов в интервью "Известиям".

"Западные страны, НАТО и его сателлиты в рамках этой платформы, по сути, брали на себя письменное обязательство наращивать давление на Россию. Так оно и вышло: подписав документ, участники "Крымской платформы" - не просто так же она называется "платформа по деоккупации Крыма" - на протяжении последних двух-трех месяцев ведут активную работу по ее исполнению. Отсюда и активные провокации в отношении и морского, и воздушного пространства в крымском регионе. Мы видим прямое воплощение этой политики на практике - и военные корабли натовские, которые близко подходят к Крыму, если помните, британский корабль Defender и вовсе пошел на нарушение границы", - сказал Мурадов.

Он отметил, что с этим же можно связать и облеты иностранных военных самолетов вблизи Крыма, и "диверсии в отношении самой территории РФ".

"Платформа стала юридическим обоснованием агрессивных действий Запада в регионе. Она многослойная, многогранная, предусматривает комплексные действия против РФ. Это и нанесение нам постоянного беспокойства своей возросшей военной активностью, это и продолжение агрессивной риторики в отношении якобы нарушения прав человека в Крыму, это и безосновательные фальсификации по крымско-татарской теме. В числе первых в этой платформе есть пункт о якобы защите свободы судоходства в Черноморско-Азовском регионе, что можно трактовать как намерение продолжать провокации с судами в Керченском проливе, как это было в 2019 году", - уверен Мурадов.

Он подчеркнул, что "платформа и ее реализация серьезно добавили напряженности в регионе".

23 августа в Киеве состоялся форум "Крымской платформы", которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Создание платформы инициировал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН. Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".

Ситуация в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя решили провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.