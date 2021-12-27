Россия построит погранзаставу на таджикско-афганской границе

ДУШАНБЕ, 27 декабря. /ТАСС/. Россия начинает строительство современной пограничной заставы в Таджикистане на границе с Афганистаном. Об этом сообщил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в ходе пресс-конференции в понедельник.

"Вопросы [безопасности] рассматривались и в двустороннем контексте, и многостороннем, в частности, в рамках Организации Договора о коллективной безопасности принято было решение об укреплении таджикско-афганской границы <...> Еще один вклад России - это строительство погранзаставы в районе Шамсиддин Шохин (в Хатлонской области Таджикистана на границе с Афганистаном - прим. ТАСС), выделены деньги, подписано соглашение, этот проект переходит в практическую фазу, будет построена современная погранзастава", - сказал российский дипломат.

Он также уточнил, что в рамках этих решений российская сторона осуществила несколько поставок вооружения для Вооруженных сил Таджикистана.

По его словам, "активно идет модернизация в 201-й российской военной базе", дислоцированной в Таджикистане, она оснащается самой современной техникой, проводится ряд учений, маневров, в течение года было проведено около 40 учений. Он отметил проведение российской базой двусторонних учений с таджикскими партнерами и многосторонних - в рамках ОДКБ - с участием других стран, назвав высоким уровень подготовки. "Этому вопросу (безопасности на таджикско-афганской границе - прим. ТАСС) будет уделяться повышенное внимание", - резюмировал посол.