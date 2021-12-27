Лавров обсудил с главой ВОЗ регистрацию вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом регистрацию в ВОЗ российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в МИД РФ.

"27 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом [Гебрейесусом] <...> Особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник.