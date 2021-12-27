{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров обсудил с главой ВОЗ регистрацию вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом регистрацию в ВОЗ российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в МИД РФ.

"27 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом [Гебрейесусом] <...> Особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияТедрос Аданом Гебрейесус
Кризис в Сирии
Главы МИД России и Сирии обсудили развитие ситуации в арабской республике
Сергей Лавров и Фейсал Микдад сделали акцент на необходимость продвижения комплексного политического урегулирования
Читать полностью