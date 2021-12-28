Посол РФ в Словении: отношения Москвы и Любляны развивались, несмотря на пандемию

ЛЮБЛЯНА, 28 декабря. /ТАСС/. Российско-словенские отношения развивались, несмотря на ограничения, действующие в 2021 году в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в интервью по итогам уходящего года корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Словении Тимур Эйвазов.

"Несмотря на те условия, которые у нас были, прежде всего, связанные с сохраняющимися ограничениями из-за пандемии коронавируса, несмотря на все эти сложности, сделать удалось немало и, в общем, российско-словенские отношения развивались неплохо", - сообщил посол.

Из мероприятий, состоявшихся в 2021 году, Эйвазов выделил ежегодную церемонию у Русской часовни под перевалом Вршич, которая в очередной раз прошла при широком участии политических, культурных и общественных кругов Словении. Мероприятие, как он отметил, посетил президент Словении Борут Пахор. Заместитель председателя правительства Республики Словении, министр экономического развития и технологий страны и сопредседатель российско-словенской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Здравко Почивалшек был почетным покровителем этого мероприятия. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев. "Мероприятие прошло на высокой ноте и особенностью стало то, что накануне президент России Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор поговорили по телефону и договорились о том, что отныне к мероприятиям у Русской часовни будет приурочен День российско-словенской дружбы. И вот как раз в июле состоялся первый день российско-словенской дружбы. Это, на мой взгляд, очень важное и крупное событие, которое хорошо отражает те позитивные связи, которые у нас сохранились и поддерживаются именно между народами России и Словении", - сообщил посол.

Также Эйвазов отметил визит министра иностранных дел Словении Анже Логара в Москву в мае текущего года, где он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам посла России в Словении, также стоит обратить внимание на то, что президент республики в сентябре в Нью-Йорке в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН также встретился с главой российского МИД. Как сообщил Эйвазов, в 2021 году состоялось несколько раундов межмидовских консультаций в том числе на уровне заместителей министров. "Конечно, также хотелось бы отметить, что мы после почти двухлетнего перерыва возобновили работу нашей межправкомиссии. В октябре состоялась встреча сопредседателей. Со словенской стороны, это был министр экономического развития и технологий Здравко Почивалшек, а с российской стороны - министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Был подписан план об активизации сотрудничества в области сельского хозяйства. Сейчас планируем проведение полноформатной сессии межправкомиссии в начале будущего года", - добавил посол России в Словении.

О позитивной динамике

Отношения между Россией и Словенией сохраняют позитивную динамику, несмотря на существующую в некоторых странах антироссийскую риторику, сообщил Эйвазов.

"Несмотря на осложнение международной обстановки, на подчас нагнетание антироссийской риторики, которую мы, к сожалению, наблюдаем в некоторых странах, отношения между Россией и Словенией сохраняют свою позитивную динамику, - сообщил посол. - Повторюсь, если скажу, что Словения, как известно, является членом НАТО и Евросоюза. Несмотря на нагнетание антироссийской риторики в рамках этих объединений, пока нам удается удерживать отношения со Словенией на хорошем уровне".

На вопрос о мероприятиях, готовящихся в следующем году по случаю 30-летнего юбилея с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, Эйвазов ответил, что центральными "станут, конечно, торжества у Русской часовни под перевалом Вршич и одновременно с этим проведение Дня российско-словенской дружбы". "Мы рассчитываем, что высокие делегации примут участие и с российской, и со словенской стороны. Пока рано еще раскрывать все детали, но мы планируем целый ряд мероприятий, которые сейчас находятся в проработке. Идея заключается в том, что празднование юбилея российско-словенских дипотношений должно включать в себя три блока: политические контакты, культурные обмены и экономическую составляющую. Мы работаем над тем, чтобы в отношении каждого их этих блоков были проведены мероприятия, которые в целом органично бы сформировали программу этого юбилейного года", - сообщил посол России в Словении.