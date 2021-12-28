В 2022 году планируется утвердить новый состав Общественной палаты Москвы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Четвертый созыв Общественной палаты столицы планируется утвердить в 2022 году. Треть палаты будет утверждена депутатами столичного парламента, сообщил журналистам во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Впереди у нас формирование нового состава Общественной палаты города Москвы, она формируется из трех частей. Сорок пять человек являются членами Общественной палаты города Москвы, 15 человек представляет Московская городская дума, 15 человек - мэр Москвы, и 15 человек избираются уже 30 общественниками, которые представлены Московской городской думой и мэром города Москвы", - сказал Шапошников.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгордумы, Общественная палата Москвы формируется каждые три года. Срок полномочий текущего третьего созыва истекает в апреле 2022 года. Процедура формирования нового, четвертого созыва, должна быть запущена не позднее 26 января.

Там добавили, что в 2018 году, перед началом формирования действующего состава столичной общественной палаты, Московская городская дума внесла изменения в закон "Об Общественной палате города Москвы". В частности, столичный парламент получил право утверждать треть членов городской Общественной палаты; они будут утверждены из числа кандидатов, выдвинутых по представлению зарегистрированных на территории города Москвы некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Также 15 членов Общественной палаты Москвы утвердит мэр Москвы; а после утверждения мэром и Мосгордумой 30 членов палаты, эти 30 общественников определят оставшиеся 15 кандидатур.