Путин назвал создание СНГ оправданным шагом

"У нас за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась", - отметил он на неформальном саммите СНГ, который проходит во вторник в Санкт-Петербурге.

Это, по словам российского лидера, касается и обеспечения безопасности стран СНГ, и экономики. "Должен сказать, что в целом сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль - это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры. Цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации", - перечислил он.

Все это, как указал Путин, не просто сохранилось - многое "было продвинуто, развито на совершенно новой почве, на совершенно новой базе".

Очный формат

Президент России также поблагодарил коллег за то, что они приняли приглашение и приехали в Санкт-Петербург на встречу, которая фактически стала уже традиционной. Он напомнил, что до пандемии лидеры Содружества регулярно встречались в российской северной столице перед Новым годом. "Этот год особенный для СНГ: 30-летие создания организации состоялось в этом году - совсем недавно, в декабре. Я имел удовольствие всех вас поздравить и с 30-летием независимости - сейчас делаю это с удовольствием в личном формате", - добавил глава российского государства.

Он признался, что очный формат встречи необычен для пандемии. "Чаще мы работаем в режиме онлайн. Но есть такая возможность встретиться, значит ей нужно воспользоваться", - констатировал Путин.

Президент РФ в том числе поблагодарил коллег за то, что они сами инициировали мероприятие. Несмотря на то, что саммит проходит в Петербурге, фактически каждый лидер СНГ высказался за проведение встречи в таком формате, отметил он.