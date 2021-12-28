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Кризис на Украине

МИД РФ: курс Москвы по обеспечению выполнения "Минска-2" не допустил эскалации в Донбассе

По мнению дипведомства, реализация подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" послужила облегчению социально-экономического положения жителей Донбасса в условиях введенной Киевом блокады

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сохранение Москвой принципиального курса на обеспечение выполнения минских соглашений сторонами конфликта на Украине способствовало недопущению военной эскалации в Донбассе. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2021 года.

"Сохранение принципиального курса на обеспечение выполнения сторонами внутриукраинского противостояния минского Комплекса мер способствовало недопущению военной эскалации в Донбассе", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что реализация подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" послужила облегчению социально-экономического положения жителей Донбасса в условиях введенной Киевом блокады.

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