Захарова заявила, что сохранение мира станет главной задачей будущего года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сохранение мира станет главной задачей внешнеполитического ведомства России в следующем году. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Я могу сказать, что все, что мы будем делать, в данном случае, мне кажется, как наши внешнеполитические доктрины и документы, так и наши личные отношения как дипломатов, сотрудников МИДа, абсолютно здесь совпадают. Мы будем делать все для того, чтобы каждый на своем посту, каждый на своем месте, каждый на своей должности, исходя из своего функционала, сохранил мир, боролся за этот мир, отстаивал его", - сказала она.

Дипломат отметила, что зачастую состояние мира на международной арене ошибочно воспринимается как естественное положение вещей, тогда как на самом деле сохранение и поддержание мира является сложнейшей задачей. "За мир надо бороться, это абсолютно неестественное для нашей планеты состояние, это состояние, которого нужно достигать, и нужно делать это профессионально", - добавила Захарова.