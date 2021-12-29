Посол РФ: дискуссия о поставках оружия Киеву показывает важность гарантий безопасности

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев полагает, что дискуссия о поставках оружия Украине демонстрирует необходимость гарантий безопасности РФ. Такое мнение он выразил в интервью агентству DPA , выдержки из которого опубликованы в среду.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"С нашей точки зрения, военное освоение Украины абсолютно вредно и неуместно", - отметил Нечаев, добавив, что "все шаги в этом направлении будут контрпродуктивными". "Эти соображения [о возможности поставок оружия Киеву] по-прежнему являются доказательством того, что России нужны гарантии безопасности, и мы требуем этих гарантий безопасности в форме, закрепленной в международном праве", - подчеркнул дипломат.

Летом сопредседатель партии "Союз-90/"зеленые" Роберт Хабек высказался за поставку Киеву "оборонительного вооружения для самозащиты" вопреки проекту предвыборной программы партии, который предусматривал ограничение на экспорт европейского оружия "в регионы, где идет война". Занимавший тогда пост главы МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что это не будет способствовать решению конфликта на востоке Украины. На прошлой неделе будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил, что считает законной просьбу Украины предоставить ей оборонительное оружие на фоне якобы "значительного наращивания российских войск на ее восточной границе".

МИД РФ 17 декабря распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.