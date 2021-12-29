Посольство Афганистана в России не комментирует планы талибов назначить посла в Москве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Посольство Афганистана в России не комментирует сообщения СМИ о том, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует назначить нового посла в Москве.

"Пока не можем дать комментариев", - заявили в диппредставительстве.

Ранее в интервью ТАСС посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад указал, что талибы не могут назначать послов, поскольку пока не получили международного признания.

В четверг на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет исходить из реалий и стремиться к консолидированному решению международного сообщества по вопросу признания власти талибов в Афганистане.