Путин провел телефонный разговор с Аббасом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг побеседовал по телефону с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"У президента сейчас идет телефонный разговор с Махмудом Аббасом. Мы дадим сообщение", - сказал он, добавив, что Кремль в самое ближайшее время расскажет о том, какие темы были затронуты в ходе этой беседы.

Пресс-секретарь также сообщил, что в четверг у президента состоится несколько рабочих встреч, в том числе с руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым.