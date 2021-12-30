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Путин провел телефонный разговор с Аббасом

Кремль в ближайшее время расскажет о том, какие темы были затронуты в ходе этой беседы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг побеседовал по телефону с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"У президента сейчас идет телефонный разговор с Махмудом Аббасом. Мы дадим сообщение", - сказал он, добавив, что Кремль в самое ближайшее время расскажет о том, какие темы были затронуты в ходе этой беседы.

Пресс-секретарь также сообщил, что в четверг у президента состоится несколько рабочих встреч, в том числе с руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияАббас, Махмуд
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