Путин и Аббас высказались за скорейшее возобновление палестино-израильских переговоров

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и палестинский лидер Махмуд Аббас в четверг обсудили двустороннее сотрудничество и ближневосточное урегулирование. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

"В частности, с обеих сторон вновь подчеркнута необходимость скорейшего возобновления конструктивных палестино-израильских переговоров под эгидой "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении.

Путин и Аббас во время разговора также "обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом", отметили в Кремле.

Российский и палестинский лидеры 23 ноября провели переговоры в Сочи. Тогда также обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия и ближневосточная проблематика с учетом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию.