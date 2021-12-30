Эксперт: беседа Путина и Байдена придаст импульс переговорам РФ и США в Женеве 10 января

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Предстоящий в четверг телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена направлен прежде всего на придание импульса переговорам между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности 10 января в Женеве. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Перед дипломатическими переговорами нужен импульс на высшем уровне. Сейчас вообще вся дипломатия зависит от высшего уровня. Раньше дипломаты готовили повестку, а потом встречались главы государств, а сейчас наоборот - главы о чем-то договариваются, а дипломаты уже готовят", - отметил он.

США, как обратил внимание специалист, готовы на ряд уступок по российским предложениям о гарантиях безопасности, так как не стали сразу их отвергать. "Понятно, что там есть ряд позиций, которые неприемлемы и не будут приняты, но на то и переговоры, чтобы весь набор обсудить и понять, где можно сойтись, - продолжил эксперт. - Дипломатия - это искусство маневрирования и разменов. Я думаю, что какой-то результат возможен, но не гарантирован".

По мнению собеседника агентства, США не могут принять полностью предложения РФ, так как Байдену "не солидно вступать в разговор только по российскому набору предложений". "Он должен встречно что-то предложить, а дальше уже мастерство переговоров", - указал Лукьянов.

В четверг в 23:30 по московскому времени запланирован разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. 10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности.