Эксперт: беседа Путина и Байдена придаст импульс переговорам РФ и США в Женеве 10 января

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Предстоящий в четверг телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена направлен прежде всего на придание импульса переговорам между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности 10 января в Женеве. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
"Перед дипломатическими переговорами нужен импульс на высшем уровне. Сейчас вообще вся дипломатия зависит от высшего уровня. Раньше дипломаты готовили повестку, а потом встречались главы государств, а сейчас наоборот - главы о чем-то договариваются, а дипломаты уже готовят", - отметил он.
США, как обратил внимание специалист, готовы на ряд уступок по российским предложениям о гарантиях безопасности, так как не стали сразу их отвергать. "Понятно, что там есть ряд позиций, которые неприемлемы и не будут приняты, но на то и переговоры, чтобы весь набор обсудить и понять, где можно сойтись, - продолжил эксперт. - Дипломатия - это искусство маневрирования и разменов. Я думаю, что какой-то результат возможен, но не гарантирован".
По мнению собеседника агентства, США не могут принять полностью предложения РФ, так как Байдену "не солидно вступать в разговор только по российскому набору предложений". "Он должен встречно что-то предложить, а дальше уже мастерство переговоров", - указал Лукьянов.
В четверг в 23:30 по московскому времени запланирован разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. 10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности.