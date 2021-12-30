Свердловские единороссы ждут извинений от депутата, пожелавшего смерти врагам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Новогоднее поздравление председателя гордумы Каменск-Уральска Валерия Пермякова, который пожелал смерти недоброжелателям, было произнесено в эмоциональном запале. Ему следует принести извинения, сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия".

Ранее в ряде СМИ появилось видео, на котором председатель гордумы Каменск-Уральска Валерий Пермяков произнес поздравительную предновогоднюю речь, а также отметил, что желает смерти тем, кто "против нас пойдет".

"Полагаем, эта реплика была произнесена в эмоциональном запале. Надеемся, наш коллега принесет извинения за свои необдуманные слова", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что подобные высказывания, тем более в присутствии детей, не должны были произноситься в публичном выступлении.