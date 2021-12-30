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Лавров вручил главе МИД Венгрии орден Дружбы

Петер Сийярто получил награду за вклад в развитие партнерских отношений между двумя странами

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил в четверг в Москве главе МИД Венгрии Петеру Сийярто орден Дружбы, которым министр был награжден указом президента РФ Владимира Путина.

"Лавров вручил Сийярто орден Дружбы, отметив, что награда является признанием вклада венгерского коллеги в развитие партнерских и направленных в будущее отношений между нашими странами", - информировали в российском дипведомстве.

Соответствующий указ президента о награждении Сийярто был подписан 18 ноября 2021 года. Как отмечалось в указе, глава МИД Венгрии награжден за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества.

"В ходе общения министры провели "сверку часов" по актуальным вопросам двусторонних отношений и ряду международных проблем, обсудили график предстоящих контактов", - указали в министерстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияВенгрия
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