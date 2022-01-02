ЛДПР намерена добиваться запрета коллекторов и ужесточения наказаний для лихачей

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Фракция ЛДПР в ходе предстоящей весенней сессии Госдумы намерена добиваться полного запрета коллекторской деятельности, введения наказания за лихачество вплоть до лишения прав на срок до года, а также возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом ТАСС сообщил замруководителя думских либерал-демократов Ярослав Нилов.

"У нас ряд законопроектов направлен в правительство, ждем заключения и будем их вносить", - сказал депутат. По его словам, во фракции уже подготовлен законопроект о запрете коллекторской деятельности. "К сожалению, те нормы, которые есть, они слабые, очень гибкие, и они не работают", - добавил Нилов, уточнив, что во фракции выступают за "полный, тотальный запрет коллекторской деятельности".

Помимо этого депутаты от ЛДПР направили на отзыв в правительство законопроект об административной ответственности за намеренное опасное вождение. "Первый раз - штраф, второй раз - штраф или лишение прав на непродолжительный срок. Третий раз - лишение прав на срок до одного года", - пояснил Нилов. При этом наказание вводится именно за намеренное лихачество, например, за "игру в шашечки". Правонарушение должно быть зафиксировано на видео, а решение будет принимать суд.

Либерал-демократы в то же время выступают за разделение понятий "оставление места ДТП" и "умышленное сокрытие с места ДТП" с целью защиты прав добропорядочных автомобилистов, которые уехали с места происшествия без злого умысла.

Среди социальных инициатив, добавил Нилов, "возврат индексации пенсий работающим пенсионерам и в целом повышение уровня пенсионного обеспечения, корректировка механизма определения МРОТ и прожиточного минимума".