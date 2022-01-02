Посол РФ в ФРГ пообещал реакцию российской стороны на ограничения работы RT DE в Германии

БЕРЛИН, 2 января. /ТАСС/. Российская сторона отреагирует на ограничение работы в Германии телеканала RT DE; у нее для этого есть разные возможности. С таким заявлением выступил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA.

"С российской стороны точно последует реакция. Я не Дельфийский оракул, но тут есть разные возможности. В России работает так много немецких журналистов", - предупредил дипломат. По его словам, все представители немецких СМИ в России чувствуют себя комфортно на российском медиарынке.

"И мы, собственно говоря, не хотим конфликта. Мы хотим лишь, чтобы наш канал в Германии имел равные права и возможности и мог спокойно работать", - подчеркнул Нечаев. Отвечая на вопрос, могут ли в ответ на действия властей ФРГ быть приняты меры против медиакомпании "Дойче велле", посол отметил, что в данной ситуации "нет автоматизма". "Я не хотел бы тут ничего предвосхищать. Я по-прежнему надеюсь на то, что на RT в Германии больше не будут оказывать давления", - сказал российский дипломат.

О ситуации вокруг RT DE

Ранее, согласно информации RT, медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве. В пресс-службе канала назвали действия регулятора неправомерными и выразили уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке. Позиция MABB до сих пор заключалась в том, что значительная часть сотрудников немецкоязычной службы работает в Берлине, поэтому контент, который распространяется на германскую аудиторию, должен находиться под юрисдикцией ФРГ. По мнению руководства RT DE, которое ссылается на Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, лицензия, полученная в Сербии, дает ему право на вещание в 33 странах Европы.

17 декабря сообщалось, что медиарегулятор в ФРГ начал проверку в отношении российской сети RT по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии. 16 декабря телеканал RT сообщил, что онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала RT Deutsch в день начала его работы. 17 декабря Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с RT Deutsch на видеохостинге.